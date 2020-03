Coronavirus, in un giorno denunciate 25 persone nel Milanese

Sono 25 le persone denunciate nel Milanese, nella sola giornata di ieri, dai carabinieri per la violazione delle norme che regolano gli spostamenti in funzione di contenimento del coronavirus. Tutte le persone sono state denunciate in base all'articolo 650 del Codice penale, inosservanza dei provvedimenti impartiti dell'autorità, in quanto le giustificazioni fornite per i loro spostamenti non erano tra quelle previste dal Dpcm dell' 8 marzo scorso. (LIVE - SPECIALE) Coronavirus, tutte le notizie dall'Italia e dal mondo. LIVE LIVE