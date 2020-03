Coronavirus, denunciato giovane a Mantova: "Vado in Olanda"

Un giovane, fermato dalla polizia ferroviaria a bordo di un treno, si è giustificato dicendo di essere diretto in Olanda per una vacanza. Lui è una delle otto persone denunciate ieri nel Mantovano. Sono state 103 le persone controllate in tutta la provincia. "I controlli che stiamo effettuando sono nell'interesse di tutti - afferma il questore Paolo Sartori - e proprio per questo ci appelliamo nuovamente al senso civico di tutti i cittadini affinchè le disposizioni governative sul contenimento del coronavirus vengano rigorosamente rispettate". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Sindaco alta Valcamonica: "State a casa"

Intanto, il Coronavirus è arrivato anche in alta Valle Camonica, in provincia di Brescia a pochi chilometri dal Trentino Alto Adige. A registrare il primo caso è il comune di Vezza D'Oglio, 1.400 abitanti circa. A informare i propri cittadini è stato il sindaco Diego Occhi: "Mi è appena stata comunicata in via ufficiale da Ats la positività al Covid-19 di un nostro concittadino. Ats sta verificando i contatti diretti avuti da questa persona negli ultimi 14 giorni". Poi l'appello a "rimanere a casa" perché "solo così si può arrestare la diffusione del virus".