"Ad oggi siamo riusciti in tutto a recuperare 223 posti di terapia intensiva per pazienti di Coronavirus”, ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, durante la diretta per fare il punto sull'emergenza. "Altri 150 contiamo di aprirne in sette giorni. La nostra sfida - ha proseguito Gallera - è avere più posti di quanto necessario". (LIVE)

Gallera: “Il sistema sta reggendo e regge bene”

"Il sistema sta reggendo e regge bene - ha affermato l'assessore - Stiamo costruendo ogni giorno risposte importanti, un impegno straordinario che ci permette risposte di qualità". Gallera ha citato le "parole scorate di anestesisti che sono sul fronte, comprensibili perché c'è un afflusso oltre le aspettative di pazienti", ma ha sottolineato "vi voglio rassicurare, il sistema sta reggendo e regge bene".

I dati in Lombardia

Sono in tutto 5.469 i positivi al Coronavirus in Lombardia, che significa "1.280 più di ieri", ha sottolineato l'assessore al Welfare. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.802 (585 più di ieri), mentre sono 440 quelli in terapia intensiva (41 più di ieri), mentre i dimessi sono stati 646 ed è salito a 333 il numero dei decessi.