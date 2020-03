Milano, tentano di rapinare gruppo di ragazzi: ferito 17enne

Un ragazzo di 17 anni è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano con una ferita alla schiena, il giovane è stato accoltellato mentre si trovava davanti alla stazione Porta Garibaldi, accanto a corso Como, una delle zone della movida milanese.

Il tentativo di rapina

Secondo una prima ricostruzione, quattro ragazzi italiani sono stati aggrediti da un gruppo di giovani stranieri, probabilmente nordafricani, che voleva rapinarli. Uno degli aggressori ha estratto un coltello e ferito tre ragazzi. Due di loro hanno rifiutato le cure mentre il 17enne è stato portato in ospedale in condizioni non preoccupanti. Gli aggressori sono scappati, ma uno di loro, un egiziano di 19 anni, è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato per tentata rapina in concorso.