Coronavirus, le reazioni dei sindaci lombardi al nuovo decreto

A poche ore dal decreto firmato nella notte dal premier Giuseppe Conte, si registrano reazioni contrastanti fra i primi cittadini lombardi. Decisamente critico Elia Delmiglio, sindaco di Casalpusterlengo, uno dei comuni della zona rossa lodigiana isolati da due settimane, che su Facebook ha scritto a lettere maiuscole: "Governo Conte = irresponsabili". "Prima denigrano il lavoro degli ospedali lodigiani, con ritardo istituiscono una zona rossa che ha fatto un grande sacrificio per salvaguardare la salute pubblica - aggiunge il sindaco leghista -. Ieri divulgano una bozza di decreto agevolando il fuggi fuggi delle persone su e giù dall'Italia. Successivamente firmano un Decreto pasticciato e dalle mille interpretazioni e che rischia di vanificare il sacrificio della zona rossa", conclude Delmiglio.

Il sindaco di Crema Stefania Bonaldi: "Impegnamoci tutti"

Il sindaco di Crema (Cremona) Stefania Bonaldi, in attesa di studiare il decreto, esorta invece i suoi concittadini a rispettare le restrizioni previste. "Siamo tutti tenuti ad uno sforzo collettivo, ad impegnarci seriamente per limitare al massimo le possibili occasioni di contagio, rinunciando il più possibile alla nostra vita sociale. E' bruttissimo e tristissimo, lo immagino, specie per chi ha figli piccoli o per i nostri figli e figlie adolescenti o giovani. Ma è necessario se vogliamo liberarci del virus e tornare a quella beata normalità che non apprezziamo mai abbastanza", sottolinea la prima cittadina su Facebook. "Oggi stesso, proprio per limitare occasioni di contagio, saranno chiusi il Campo di Marte, il Parco Bonaldi, il Parco del Nosocomio di Santa Maria ed il Parco Chiappa", annuncia, spiegando che "a Crema i casi positivi al coronavirus ieri erano 43 e per ciascun caso potrete immaginare quanti isolamenti domiciliari volontari siano scattati solo nella nostra città. In Provincia i casi erano 560 l'altro ieri, dunque ci attendiamo ancora crescita".

Le parole del sindaco di Cremona Davide Galimberti

Già da oggi i supermercati a Cremona resteranno chiusi, come prevedono le misure "entrate in vigore da questa notte". Il sindaco Davide Galimberti lo ha scritto in un post su Facebook per spiegare ai cittadini cosa prevede il testo. Oltre alla richiesta di evitare gli spostamenti "già da questa mattina - spiega -, vi è la chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali, supermercati, medie strutture di vendita e mercati, la chiusura di bar e ristoranti dopo le 18 e comunque durante l'apertura dovranno tutti garantire le adeguate distanze (1 metro) tra una persona e l'altra". "Le finalità di queste norme che nelle prossime ore illustreremo più nel dettaglio - ribadisce - sono finalizzate a ridurre il più possibile la vita sociale e dunque l'espansione del virus".