Ha tentato di mettere a segno una rapina in una gioielleria in centro a Milano, vicino al Duomo, ma è rimasto incastrato tra le due porte del negozio ed è stato arrestato. Protagonista della vicenda un 22enne originario della Guinea. Il ragazzo, pregiudicato, intorno alle 11 di questa mattina è entrato nella boutique in via Mazzini fingendosi un cliente e chiedendo di vedere un anello. Poi ha estratto una pistola, che successivamente si è scoperto essere una replica, e si è fatto consegnare un altro anello. Quindi ha ordinato al commesso di aprirgli la doppia porta, bloccata meccanicamente, per uscire dal negozio. Di fronte all'esitazione del dipendente il 22enne ha aperto da sé la prima porta, che dà su una piccola anticamera, ma non è riuscito a sbloccare la seconda per uscire in strada ed è rimasto intrappolato. All’arrivo degli agenti di polizia il ragazzo è stato trovato lì, mentre tentava invano di spaccare il vetro, ed è stato arrestato.