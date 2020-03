Mostre a Milano: cosa fare nel weekend del 7-8 marzo

A Milano hanno riaperto sedi espositive e musei civici, che sono tornati ad accogliere i visitatori con alcune precauzioni. Bisognerà rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro davanti alla biglietteria, durante il percorso di visita e nel bookshop, inoltre l'accesso alle sale sarà contingentato in base alla capienza. A Palazzo Reale la mostra 'Guggenheim. La collezione Thannhauser da Van Gogh a Picasso', che avrebbe dovuto concludersi la scorsa settimana, sarà prorogata fino a questa domenica. Inaugura inoltre una doppia mostra sull’antico Egitto.

Mostre ed eventi che inaugurano a Milano questa settimana

Doppia mostra sull’antico Egitto a Palazzo Reale e al Museo Archeologico

Inaugura il 5 marzo a Palazzo Reale la mostra 'Viaggio oltre le tenebre. Tutankhamon RealExperience', a cui dall'11 marzo si affiancherà, al museo Archeologico di Milano, 'Sotto il cielo di Nut. Egitto divino'. L’esposizione è concepita per far 'toccare con mano' al visitatore la concezione dell'aldilà degli egizi grazie a proiezioni immersive e oggetti preziosi provenienti dai musei archeologici di Milano e Firenze. Al museo Archeologico invece sono raccolti 150 manufatti come sarcofagi, sculture, rilievi votivi, ma anche mummie e corredi funerari. Per chi visiterà entrambe le mostre è stato istituito un biglietto ridotto reciproco. Orari: lun 14:30 - 19:30, mar-mer-ven-dom: 09:30 - 19:30, gio: 09:30 - 22:30, sab: 09:30 - 22:30

Mostre ed eventi in corso a Milano a marzo 2020

La collezione Thannhauser dal Guggenheim a Palazzo Reale

La mostra ‘Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso’ raccoglie cinquanta tele dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e delle avanguardie dei primi del Novecento provenienti dal Guggenheim Museum di New York. Esposte opere di Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas,Paul Gauguin, Edouard Manet, Claude Monet, Vincent van Gogh e un nucleo importante di opere di Pablo Picasso. Prorogata fino all’8 marzo. Orari: lun 14:30 - 19:30, mar-mer-ven-dom: 09:30 - 19:30, gio: 09:30 - 22:30, sab: 09:30 - 22:30

‘Biblioteche aperte’ alla Pinacoteca di Brera

Libri rarissimi, incunaboli del Quattrocento, volumi stampati nei primi anni di vita della tipografia: è questo il fulcro della mostra 'Biblioteche riscoperte. Ab artis inventae origine. Storia di libri, persone e biblioteche milanesi tra le edizioni quattrocentesche della Braidense', allestita alla Pinacoteca di Brera. La mostra, fino al 28 marzo, è realizzata in collaborazione con il Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca (Creleb) dell'Università Cattolica di Milano che, negli ultimi tre anni, ha catalogato gli oltre 2 mila incunaboli della biblioteca. Esposti volumi rarissimi, alcuni provenienti da biblioteche perdute di ordini religiosi soppressi durante la dominazione austriaca o napoleonica, da monasteri milanesi ma anche da biblioteche private. Orari: dal lunedì al sabato 9.00 - 13.30. Ingresso libero

‘Gange Ma’ alla Fondazione Stelline

Inaugura alla Fondazione Stelline la mostra ‘Gange Ma’ del fotografo Giulio Di Sturco. Esposte, fino al 22 marzo, 24 immagini realizzate nell’arco di dieci anni lungo il Gange, dalla sorgente sull'Himalaya fino alla foce nel golfo del Bengala. Immagini che raccontano la magnificenza della natura, ma anche l'inquinamento e la povertà di chi ha il fiume come unica fonte di sussistenza. A corredo della mostra ‘Gange Ma’, la fondazione Stelline ha ideato un laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni dal titolo 'Come stai, fiume?'. Il workshop si terrà domenica 1 e 22 marzo e sabato 7 e 14). Orari: martedì - domenica, 10.00 - 20.00

Mostre da non perdere nel resto della Lombardia

Antonello da Messina a Pavia

"Oltre lo sguardo. Volti e ritratti nella pittura italiana tra Quattro e Cinquecento. Antonello da Messina a Pavia". E' il titolo della mostra che il Castello Visconteo di Pavia ospiterà fino al 29 marzo 2020, e che accoglie in particolare "Il Ritratto d'uomo" e "Il Ritratto d'ignoto", considerato, per la profondità dello sguardo e il sorriso beffardo, la versione maschile della Gioconda di Leonardo. Esposte anche altre celebri opere come il "Cristo portacroce e monaci certosini" di Ambrogio da Fossano (conosciuto come il Bergognone) e due "Madonna col Bambino", la prima di Hugo Van Der Goes, la seconda di un pittore lombardo. Orari: dalle 10 alle 18, tutti i giorni tranne il martedì

Eventi per bambini

Eventi speciali al Museo del Cinema

Riapre anche il MIC a Milano, con un nuovo orario e visite guidate a tema fino all’8 marzo. Ogni giorno verranno proposte due visite guidate con focus su un tema specifico: dai giochi ottici del precinema, alla Milano cinematografica, dalle favole per bambini di Leo Lionni alle grandi dive del cinema muto. Il programma completo è sul sito.