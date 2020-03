Il comune di Milano ha stanziato un fondo da 3 milioni di euro per far fronte all’emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Dopo una lunga discussione durata fino alle 2 di questa mattina, il Consiglio comunale meneghino ha approvato il bilancio preventivo per il 2020 e per il triennio 2020-2022, all’interno del quale rientra la misura, che prevede il rinvio del pagamento di tasse e tributi e il rimborso alle famiglie per quei servizi che sono stati sospesi in questo periodo.

Attività straordinarie di tutela della salute

Il fondo, spiega il Comune, servirà inoltre per attività straordinarie "di tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti comunali e dei cittadini, con particolare riferimento agli anziani e agli affetti da patologie, acquistando i necessari dispositivi sanitari funzionali alla sanificazione, nonché gli interventi di sanificazione stessa". Infine, il documento impegna la giunta di Palazzo Marino ad attivarsi per garantire "il diritto al salario delle lavoratrici e dei lavoratori delle cooperative impegnate sugli appalti nell'ambito dei servizi educativi scolastici e culturali del Comune".