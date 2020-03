Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, stamattina ha consegnato il pranzo a domicilio a due anziane. Il gesto simbolico del primo cittadino rientra nelle iniziative compiute dal Comune di Milano per fronteggiare l’emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - ANTIVIRUS: L'ITALIA CHE RESISTE), tra cui la raccomandazione agli anziani di stare di più in casa. Per chi ha più bisogno, sono previste le consegne dei pasti a domicilio da parte del Comune.

Il sindaco Sala: "Non vogliamo dimenticare chi ha più bisogno"

"Marisa e Rachele - ha spiegato Sala in un post su Facebook - sono due cordiali signore milanesi che in questi giorni, come tanti altri cittadini over 65 della nostra città, hanno accolto l'invito a restare a casa dimostrando prudenza e saggezza. Questa mattina proprio a queste due signore ho consegnato il pranzo preparato da Milano Ristorazione. Una visita che ogni giorno i nostri operatori fanno a circa un migliaio di persone anziane seguite dai nostri servizi di assistenza domiciliare".

"L'emergenza legata al coronavirus ci ha imposto anche di sospendere i momenti di socialità nei nostri centri, ma siamo rimasti in contatto con i nostri anziani via telefono - ha concluso il sindaco -. In questo momento difficile non vogliamo dimenticare chi ha più bisogno di vicinanza e sostegno".