Coronavirus, Sala al Governo: “Chiedo sostegno anche per Milano”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante un’intervista rilasciata a Corriere Tv, ha parlato della situazione del capoluogo lombardo in merito all’emergenza coronavirus (LA DIRETTA – GLI AGGIORNAMENTI). Il primo cittadino ha spiegato: "Credo che il Governo debba fare alcune cose e glielo sto chiedendo, come estendere quello che hanno immaginato", in termini di aiuti economici, "per la zona rossa alla zona gialla. Ad esempio i 500 euro al mese agli autonomi, credo che si debba e si possa fare per il nostro territorio. Poi una cassa integrazione in deroga anche per chi è sotto i 15 dipendenti, per le misure sui tributi siamo insieme al governo e credo che il minimo sia rinviare il pagamento tributi, ma per due mesi o tre mesi".

Sala: “Dopo coronavirus investimento per il rilancio di Milano”

Il primo cittadino ha inoltre dichiarato che quando sarà passata l'emergenza del coronavirus "penso che andrà fatto un investimento significato per il rilancio di Milano. Adesso non è tempo ma sto già dicendo ai protagonisti della città, da Giorgio Armani al giovane rapper, di prepararsi”. Il sindaco ha poi aggiunto: "L'ho spiegato anche ai creativi di stare pronti perché dobbiamo trovare una formula che va al di là di quel video che è girato in questi giorni. Servirà fare una cosa che vada indirizzata al mondo. A Milano bisogna credere che le nostre qualità, per cui siamo noti, si può andare in crisi temporaneamente. Ma nel mondo vorranno sempre questo cose che ci sono a Milano e non altrove. Servirà del tempo ma tutti ritorneranno a chiedere di essere parte di questa Milano".

"Ritorno alla normalità potrebbe arrivare in un paio di mesi"

Secondo il sindaco, il ritorno alla normalità per Milano "potrebbe arrivare in un paio di mesi", come è avvenuto per la Cina. Intanto – prosegue - bisogna pensare a "come ripartire" e per ora bisogna "tenere botta. I servizi del Comune funzionano, gli uffici non hanno mai chiuso. Questo è un momento molto difficile, per trovarne uno così dobbiamo guardare agli Anni di piombo. Ma so che contando sulle risorse di questa città ripartiremo". Secondo Sala, in questa emergenza "lo stigma su Milano è stato oggettivamente eccessivo. E' anche vero che nella fase iniziale qui si facevano tamponi a gogo mentre nelle altre città europee la situazione è stata diversa. Noi siamo partiti in un modo un po' garibaldino".

"Le Olimpiadi Invernali 2026 saranno una grande occasione"

Secondo Sala, inoltre, un’occasione di rilancio potranno essere le Olimpiadi invernali del 2026 che si terranno a Milano e a Cortina saranno: "Manca davvero troppo tempo e i Giochi saranno un'occasione di rilancio, per fortuna li abbiamo portati a casa".

L'appello agli anziani: "Dobbiamo invitarli a stare a casa"

Data questa particolare situazione, sempre nel corso dell’intervista, Sala lancia anche un appello nei confronti degli anziani: "Dobbiamo invitarli a stare in casa. Poi qualcuno dovrà pensarci a portare cibo, assistenza, medicine. Sono momenti in cui capisci che la solidarietà se la perdi ti fai male come città. Il mio invito è a questa enorme rete di solidarietà che c'è, a dare il buon esempio e a non mollare anzi a rilanciare. Per evitare il picco tutti devono fare un sacrificio e adesso non possiamo che applaudire agli operatori della sanità che stanno facendo qualcosa di miracoloso". Il primo cittadino ha poi riferito che sabato 7 marzo porterà lui stesso, come volontario, i pasti a domicilio ad alcuni anziani della città.

Il sindaco sulle scuole chiuse: "Serve avvisare prima"

Il primo cittadino ha anche speso qualche parola circa la situazione delle scuole: "Una chiusura abbastanza significativa e prolungata, all'inizio, credo che sia giusta. La riflessione però, che ho portato ad alcuni ministri, è che non so se le scuole le lasceranno chiuse ma mi chiedo se è il caso di arrivare a dirlo la domenica. Allora fai una riflessione e dici “chiudiamo due settimane”. Noi politici dobbiamo ascoltare la scienza ma poi prendere delle decisioni, quindi adesso serve fare un discorso molto chiaro: se serve dire che anche la settimana prossima sarà così meglio dirlo perché così la gente si prepara".

