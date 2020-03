Coronavirus, neonato positivo a tampone. Gallera: “Non è grave”

E' un neonato di 20 giorni (e non una bambina, come precedentemente affermato) il piccolo paziente ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e risultato positivo al coronavirus (LA DIRETTA). Lo ha spiegato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa in video collegamento per fare il punto della situazione: "Non è in una situazione particolarmente compromessa ed è ricoverato in patologia neonatale, in isolamento. E' stato disposto un tampone che è positivo, ma il bambino respira autonomamente. E' sotto osservazione ma non in una situazione particolarmente difficile".

Brusaferro: “Valutiamo estensione zona rossa”

Il presidente dell'Istituto superiore sanitario, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa odierna nella sede della protezione civile a Roma, ha affermato: "Stiamo valutando l'opportunità di estendere la zona rossa sulla base di alcuni criteri epidemiologici, geografici e di fattibilità della misura. Stiamo analizzando con la Lombardia con grande attenzione su nuovi casi per comuni della cintura bergamasca e stiamo vedendo con i dati d'incidenza e in base ai tassi di riproduzione del virus".

Data ultima modifica 03 marzo 2020 ore 19:48