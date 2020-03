Milano, accoltella la compagna a Quarto Oggiaro e scappa: ricercato

Un uomo di 34 anni è attualmente ricercato a Milano con l'accusa di aver accoltellato la compagna durante una lite avvenuta in un appartamento in via Capuana, zona Quarto Oggiaro. La donna è stata ferita gravemente alla testa con un coltello ed è stata ricoverata all'ospedale Niguarda dove non si troverebbe in pericolo di vita.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito, l'aggressione è avvenuta ieri, poco prima di mezzanotte, quando l'uomo, di origini peruviane, e la compagna, una connazionale di 50 anni, hanno cominciato a litigare. Ad un certo punto, secondo quanto riferito dai presenti in casa, altre tre persone oltre alla coppia, l'uomo, che ha precedenti di polizia, avrebbe afferrato un coltello da cucina e l'avrebbe colpita al capo. Rianimata dal 118, la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale con due profondi tagli al capo.