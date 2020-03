Vigevano, maxi rissa nella notte: coinvolti 30 giovani, 5 denunciati

Nella notte tra sabato 29 febbraio e domenica primo marzo è scoppiata una maxi rissa nella zona antistante il mercato coperto di Vigevano (in provincia di Pavia), che ha coinvolto una trentina di giovani: il tutto si è svolto sotto gli occhi di diversi passanti. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, riuscendo a intercettare cinque dei partecipanti, che si stavano allontanando in direzione della stazione ferroviaria. I militari hanno portato in caserma i ragazzi, che sono stati denunciati per rissa aggravata e minaccia. Gli uomini dell’Arma stanno inoltre indagando per identificare gli altri soggetti coinvolti nello scontro e per comprendere i motivi per cui è avvenuto.

I cinque giovani denunciati

I ragazzi intercettati dai carabinieri (due residenti a Garlasco e tre a Dorno, tutti in provincia di Pavia) sono quattro maggiorenni (di età compresa tra 18 e 21 anni) e uno minorenne. A un 20enne di Dorno sono stati inoltre trovati addosso, al termine della perquisizione, una pistola giocattolo marca "panther" senza tappo rosso, che era stata mostrata durante la rissa a scopo intimidatorio, e un coltellino a serramanico della lunghezza complessiva di 10 centimetri. Il giovane è così stato denunciato anche per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.