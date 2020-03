Coronavirus, il Duomo di Milano riapre con molte cautele

Riapre, pur tra numerose cautele, il Duomo di Milano. Le porte secondarie sono state aperte alle 8 "per una breve preghiera". Le visite dei fedeli, i quali entreranno in numero contingentato per evitare assembramenti, in base al Decreto della Presidenza del Consiglio, sono iniziate dalle 9. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Navata centrale transennata

La navata centrale è transennata all'ingresso principale ma, è stato spiegato, in quanto non ci sono messe ed è comunque visitabile entrando dalle porte laterali.

Pochi ingressi

Poche, nella prima mezz'ora, le persone che sono entrate in Duomo. I primi a staccare il biglietto d'ingresso sono stati quattro ragazzi giapponesi, che alle 9 erano già in coda alla biglietteria, sorridenti. Dopo la breve visita in cattedrale, anche un po' stupiti per il clamore suscitato dalla loro presenza, hanno spiegato ai cronisti che "il nostro governo non ci ha posto limitazioni, abbiamo preso il volo che avevamo prenotato. Tutto molto bello".

