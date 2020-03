Minaccia il proprio fratello con un’ascia: denunciato nel Pavese

Un 58enne, originario di Milano, è stato denunciato dai carabinieri per minacce aggravate. L’uomo, per cause ancora da accertare, ha aggredito il proprio fratello brandendo un’ascia a Roasco, in Lomellina (in provincia di Pavia). I militari, giunti sul posto, hanno recuperato l’arma e l’hanno posta sotto sequestro.