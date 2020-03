Speronò auto carabinieri in fuga dopo un furto: arrestato nel Milanese

Nel fuggire dopo un furto effettuato all’interno di un’abitazione a Forlì, il 15 gennaio del 2018, un albanese di 28 anni aveva speronato un'auto dei carabinieri. I militari all’interno della vettura erano rimasti feriti. Per tutti questi motivi, il giovane è stato arrestato dopo oltre due anni a Liscate (in provincia di Milano), dove si è recato perché sua mogie ha avuto un bambino. Le indagini per la sua cattura sono state eseguite dagli uomini dell’Arma della compagnia di Forlì e di quella di Cassano d’Adda.

L’arresto

L'arresto è avvenuto a opera degli uomini dell’Arma di Cassano d'Adda (nel Milanese), che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Forlì il 16 maggio del 2019. I suoi due complici erano stati fermati dopo lo schianto: risiedevano nella zona della stazione dei carabinieri che sono intervenuti, ed erano soliti commettere furti in Emilia Romagna. In occasione del furto del 15 gennaio del 2018, il 28enne era a bordo di un'Audi 3S5 rubata in zona Peschiera Borromeo (in provincia di Milano).