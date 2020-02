A causa di una tormenta di neve in Valchiavenna è stata chiuso un tratto della statale 36 dello Spluga fra il chilometro 140 e 147, in provincia di Sondrio. Lo comunica l'Anas che ha inviato il proprio personale sul posto per cercare di ripristinare al più presto le condizioni di sicurezza, non appena la situazione meteo migliorerà. Il paese turistico di Madesimo (Sondrio) rimane comunque raggiungibile. La polizia stradale del Comando provinciale di Sondrio sta dirigendo le operazioni per deviare il traffico sulla viabilità alternativa.