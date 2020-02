Milano, sorpreso con 52 chili di droga in auto: preso incensurato

E’ stato sorpreso con 52 chili di hashish nascosti nella propria auto ed è stato arrestato dalla polizia, a Milano, per traffico internazionale di droga. Protagonista della vicenda un 53enne di origini marocchine, bloccato dagli agenti del commissariato Lorenteggio il 22 febbraio a Settimo Milanese (Milano), in via Edison. Si tratta di un incensurato, B. E. M., in possesso di un regolare permesso di soggiorno in Italia rilasciato nel 2018.

La perquisizione

L’uomo alla vista degli agenti si è mostrato nervoso, cosa che ha indotto gli inquirenti ad approfondire il controllo dei veicolo su cui viaggiava il 53enne. Smontando alcuni pezzi della carrozzeria sono stati rinvenuti 52 chili di stupefacente: i primi 31 panetti sono saltati fuori dal paraurti, gli altri 21 erano nascosti nei due assi laterali sopra la linea degli pneumatici. Questi involucri, in particolare, erano legati tra loro con lo spago per facilitarne l’estrazione. Il valore della droga è stato quantificato in 180mila euro all'ingrosso e oltre mezzo milione di euro al dettaglio.