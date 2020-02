Busto Arsizio, aggredisce madre malata: arrestato figlio 18enne

Un 18enne residente a Busto Arsizio (in provincia di Varese) è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della madre, gravemente malata. Nei confronti del giovane è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in comunità, dove il ragazzo dovrà seguire dei programmi di rieducazione e recupero e, in caso di violazioni, finirà in carcere. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale per i minorenni di Milano.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la donna, ogni volta che rimproverava il ragazzo esortandolo a non consumare droga e alcol e a non frequentare “cattive compagnie”, sarebbe stata aggredita, minacciata, insultata e picchiata dal figlio. In due occasioni, a quanto trapela dall'inchiesta, il giovane avrebbe percosso la madre in modo così violento da procurarle delle fratture. La vittima, sofferente per la situazione e per la malattia, a quanto è emerso dalle ricostruzioni degli inquirenti, avrebbe trascorso le sue giornate reclusa nella propria stanza, costretta dagli eventi.