Milano, rapina farmacie con biglietto "sono armato": arrestato

Un ragazzo di 24 anni, di origini egiziane, è stato arrestato dai carabinieri per una rapina in farmacia a Milano ma è sospettato di averne commesse altre cinque. Da quanto ricostruito, si presentava col volto coperto da passamontagna e poggiava sul bancone un biglietto manoscritto con la frase "sono armato". In realtà non è chiaro se fosse davvero armato, l'ipotesi è che fosse solo una minaccia.

L'arresto

Alle 13:30 di ieri i carabinieri lo hanno bloccato in via dei Missaglia subito dopo aver colpito una farmacia in viale Romolo dove si era fatto consegnare 300 euro. Durante la perquisizione, sono stati trovati nelle sue tasche i contanti e quattro bigliettini identici con la scritta "sono armato". Le immagini delle telecamere di sorveglianza di altre farmacie lo avrebbero ripreso nelle ultime settimane mentre le rapinava tra via Saponaro, Chiesa Rossa e viale Tibaldi.