Milano, scoperto un magazzino con droga e una pistola in casa Aler

È stato scoperto, in una casa Aler abbandonata di Milano, un magazzino di stoccaggio all’interno del quale erano custodite droga, una pistola con la matricola abrasa e una ricetrasmittente sintonizzata sulla frequenza della polizia. A individuarlo sono stati gli agenti della squadra mobile, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni per un viavai sospetto da un appartamento popolare in via Giambellino 58, che ufficialmente era vuoto dalla morte del suo inquilino legittimo.

L’irruzione

Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nello stabile lunedì sera, scoprendo un chilo di cocaina, 3 chili e mezzo di hashish, un chilo e mezzo di marijuana, 6mila euro in contanti, una pressa per confezionare panetti, una radiolina per sentire le comunicazioni della polizia e un revolver calibro 38 con 17 colpi. Gli inqurenti stanno ora facendo degli approfondimenti, sopratutto sull’arma, per capire se e quando abbia sparato.