Coronavirus, la Procura di Milano chiude gli uffici al pubblico

Al fine di evitare la diffusione del contagio da coronavirus, la Procura di Milano, guidata da Francesco Greco, ha deciso di chiudere l'accesso al pubblico a tutti gli uffici e alle segreterie dei pm, trasferendo per i prossimi giorni le varie attività di interfaccia con gli utenti - principalmente avvocati - online. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Attivo solo sportello Urp

Da quanto si apprende, verranno trasferiti sui canali online tutti "i rapporti con l’utenza" solamente degli uffici della Procura. Rimarrà attivo un solo 'front office' come interfaccia fisica per il deposito e il ritiro degli atti, lo sportello Urp (Ufficio relazioni col pubblico) dell'ingresso principale di corso di Porta Vittoria. Si cercherà anche di limitare la presenza di persone nei corridoi della Procura e solo chi avrà uno specifico appuntamento, giustificato volta per volta, potrà accedere agli uffici. Anche i pagamenti degli atti saranno effettuati per via telematica.

"Ufficio non può permettersi di andare in quarantena"

Sulla gestione del Palazzo di Giustizia durante l’emergenza coronavirus, si è tenuta questa mattina una lunga riunione tra i vertici degli uffici giudiziari milanesi, dell'amministrazione penitenziaria lombarda, anche col presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano Vinicio Nardo. Ogni giorno, negli uffici della Procura passano circa 200 avvocati e ogni anno vengono prodotti circa 600mila atti. “Questo ufficio non può permettersi di andare in quarantena, se uno si ammala", ha spiegato Greco. Già oggi alcuni lavoratori provenienti dalle 'zone rosse' non hanno potuto presentarsi in Procura.

Rinviato processo Ruby ter

Questa mattina, in tribunale è stata rinviata l’udienza del processo Ruby ter in quanto, tra magistrati, imputati e avvocati, in aula erano presenti decine di persone, "una situazione ambientale che contrasta con la circolare della Corte d'Appello di Milano" relativa all’emergenza sanitaria di questi giorni, ha spiegato il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano.

Rinviati anche altri procedimenti, per i quali si pensa a udienze a porte chiuse.

Data ultima modifica 24 febbraio 2020 ore 14:37