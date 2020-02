Coronavirus, anziano morto in Lombardia: aveva già altre patologie

In Lombardia una terza persona è deceduta a causa del Coronavirus (LIVE - LO SPECIALE). L'uomo di 84 anni, quarta vittima in Italia, era ricoverato all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo ed era "una persona anziana con altre patologie. La situazione è che il numero dei contagiati sta aumentando: siamo a circa 165", ha dichiarato Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia.

Fontana: "Rifornimenti sono assicurati"

"Aspettiamo di vedere gli esiti dei provvedimenti presi ieri che daranno un contributo a rallentare e interrompere" il contagio. "Nessuno - ha spiegato il governatore - pensava che fosse così aggressiva la diffusione.La corsa agli alimenti non ha senso. I rifornimenti sono assicurati", sottolineando che che bisogna "fare la vita di tutti i giorni come prima".

Focolaio a Lodi? Non si riesce a capire perché in quella zona

Ancora non si sa per quale motivo il contagio da Coronavirus si sia concentrato nell'area del basso lodigiano che ora è stata isolata: il presidente della Lombardia ha affermato che "non si riesce a capire perché in quella zona. Da quando abbiamo scoperto il primo caso non sono stati fatti errori" ha aggiunto, ribadendo che appare "strano a tutti una diffusione così rapida".

"La quarantena ha senso solo per chi viene dalla zona rossa"

"Secondo me è sbagliato generalizzare", ha risposto Fontana a una domanda sulla decisione della Basilicata di quarantena per chi viene dalle regioni del Nord. "Per chi viene dalla zona Rossa ha senso, tanto è vero che anche noi abbiamo bloccato la mobilità dei cittadini" di quella zona, ha aggiunto, però per il resto della Lombardia "non ha molto senso. Significa bloccare il Paese".