Coronavirus, Fontana: "A oggi non è necessario chiudere i negozi"

"A oggi non è stata presa in considerazione la chiusura dei negozi". Lo ha chiarito il presidente della Lombardia Attilio Fontana durante la conferenza stampa sul Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). "Oggi come oggi non è necessario" ha aggiunto. Il governatore della Lombardia ha spiegato che in Lombardia esiste una "zona rossa", dove "il contagio è più diffuso, e per la quale il presidente del Consiglio e il governo sono andati nella direzione di "impedire l'accesso e allontanamento da questa zone". Un provvedimento, che riguarda soprattutto i comuni lodigiani e che "blinda il territorio".

Gallera: "Terzo decesso è avvenuto a Crema"

Durante la conferenza stampa l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ha chiarito che è "positivo" al Coronavirus il paziente di 78 anni di Sesto san Giovanni che è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. L'uomo, ha aggiunto, "ha avuto contatti con Codogno". L'assessore, inoltre, riferisce che è avvenuto all'ospedale di Crema (Cremona), e non a Cremona, come riferito in un primo momento, il decesso della terza persona in Italia per il Coronavirus. "E' una signora anziana che era ricoverata in oncologia all'ospedale di Crema" da "alcuni giorni", ha spiegato Gallera.