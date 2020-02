Sesto San Giovanni, minacce di morte per estorcere debito: arrestato

Arrestato un uomo di 68 anni dai carabinieri di Sesto San Giovanni, con l'accusa di aver minacciato di morte un 66enne e aver tentato di estorcergli 10 mila euro, presumibilmente per un debito pregresso. Secondo quanto ricostruito, per farsi consegnare i soldi, a suo dire la prima tranche di 30 mila euro che il 66enne gli avrebbe dovuto, l'estorsore, residente in provincia di Como, si é finto morto e spacciandosi per un'altra persona ha inviato messaggi con minacce di morte. Dopo che i due hanno fissato l'incontro per la consegna dei soldi, il 68enne è stato bloccato e arrestato dai carabinieri appostati su indicazione della vittima dell'estorsione.