Incidente a Bergamo, morta 28enne trafitta dal guardrail

Una 28enne di Valbrembo è morta la scorsa notte a Bergamo, in un incidente stradale in via Lunga, nei pressi della Fiera. La giovane viaggiava sul sedile del passeggero ed è morta sul colpo, trafitta al torace da un guardrail. Feriti, ma in modo non grave, gli altri occupanti dell'auto, una donna di 29 anni e due uomini di 22 e 24, ricoverati negli ospedali di Bergamo e Seriate. Sul posto, per accertare la dinamica dell'incidente, è intervenuta la polizia stradale.