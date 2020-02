Pavia, 39enne cade da cavallo: trasportata in ospedale con elisoccorso

Questo pomeriggio, verso le 17, una donna di 39 anni è rimasta ferita in seguito a una caduta da cavallo in un impianto sportivo nel territorio comunale di Robbio, in provincia di Pavia. La donna ha riportato un trauma toracico e ferite alle gambe, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasferito la 39enne all'ospedale "Humanitas" di Rozzano (Milano) con l’elisoccorso. Sul luogo dell'infortunio sono giunti anche i carabinieri e tecnici dell'Ispettorato del lavoro di Pavia.