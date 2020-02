Rave party illegale a Milano, 31 denunce e sequestro di ecstasy

Alle 8 di ieri mattina, gli agenti della Digos di Milano hanno interrotto un rave party illegale che si stava svolgendo dalle 22 della sera precedente nel seminterrato di una ditta di prodotti chimici ormai chiusa da tempo, in via Kuliscioff, nella periferia ovest del capoluogo lombardo. Gli agenti hanno denunciato 31 persone per invasione di terreni ed edifici e hanno sequestrato 17 pasticche di ecstasy e 15 francobolli con acido. Inoltre, tutti i presenti sono stati identificati grazie al supporto della polizia scientifica e degli agenti del reparto mobile.

Sequestri preventivi

La questura ha sottolineato l'efficacia dell'attività di prevenzione ricoperta, in termini dissuasivi, dal sequestro di materiale audio come amplificatori, mixer, strumenti, furgoni, un "danno" di rilievo per chi organizza attività commerciali su questi eventi illegali.