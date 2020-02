Milano, l'immobiliarista Coppola condannato a 7 anni in appello

Danilo Coppola, l'immobiliarista romano tra i protagonisti all'epoca dell'indagine sui 'furbetti del quartierino', si è visto confermare in appello la condanna di 7 anni disposta in primo grado per le bancarotte del Gruppo Immobiliare 2004, di Mib Prima e di Porta Vittoria, la società titolare di un progetto di rilancio di un'area residenziale milanese, dichiarate fallite nel 2013, nel luglio 2015 e nell'aprile 2016. A deciderlo è stata la seconda sezione presieduta da Piero Gamacchio.

La decisione dei giudici

La seconda Corte d'Appello non ha accolto la richiesta del sostituto pg Celestina Gravina di assolvere Coppola dall'accusa di aver cagionato con dolo il dissesto e quindi di ridurre la condanna a 5 anni e 10 mesi. I giudici hanno quindi confermato la sentenza emessa dal Tribunale il 28 febbraio 2018 con la quale, oltre ai 7 anni di reclusione, ha disposto risarcimenti per danni patrimoniali e non patrimoniali alle società, parti civili nel processo, che lui stesso, secondo l'accusa, avrebbe portato al fallimento: oltre 153 milioni a Prelios sgr subentrata a Porta Vittoria spa a garanzia dei quali è stato mantenuto il sequestro di immobili già requisiti e una provvisionale di 50 milioni al Gruppo Immobiliare 2004. Entro 90 giorni saranno depositate le motivazioni della Corte che ha mantenuto pure inalterata la confisca dei titoli delle lussemburghesi Tikal Prima e Estrella 27, società riconducibili all'immobiliarista che fu tra i protagonisti dell'indagine su Antonveneta, ed è stato arrestato tre volte, l'ultima delle quali nel maggio di due anni fa.

Il processo sulle bancarotte

Al centro del processo ci sono tre bancarotte, quella del Gruppo Immobiliare 2004 dichiarato fallito nel 2013 con un buco di circa mezzo miliardo, di cui 320 milioni di debiti con l'erario; quella di Mib Prima, fallita nel luglio 2015 e quella di Porta Vittoria, la società titolare di un progetto di rilancio di un'area residenziale milanese e fallita nell'aprile 2016, dalla quale, per i pm, Coppola avrebbe drenato parecchi milioni che sarebbero, poi, stati 'dirottai' nelle sue società in Lussemburgo. L'avvocato Luca Ricci, difensore dell'immobiliarista, ha sempre sostenuto che l'intero patrimonio del suo assistito era stato messo a disposizione del Fisco (139 milioni) e per il 'rientro' dei debiti con Banco Popolare (600 milioni). Coppola e il suo legale dopo la lettura del dispositivo non hanno voluto rilasciare alcun commento, ma appare scontato il ricorso in Cassazione. Intanto il prossimo 2 aprile prenderà il via davanti al Gup, Carlo Ottone De Marchi, l'udienza preliminare a carico dell'ex ad di Banco Popolare, Pier Francesco Saviotti, accusato di concorso in bancarotta dai pm Mauro Clerici e Giordano Baggio titolari dell'indagine.