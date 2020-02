Liscate, picchia moglie davanti ai figli piccoli in strada: arrestato

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Liscate, in provincia di Milano, con l'accusa di aver minacciato e aggredito la moglie davanti ai figli piccoli. I carabinieri di Melzo hanno bloccato il 40enne, di origini indiane e con precedenti di polizia, sulla strada Rivoltana.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito, durante una lite per futili motivi con la moglie, in presenza dei figli di tre e quattro anni, l'uomo ha minacciato e aggredito con calci e pugni la donna, una connazionale di 32, che poi ha chiamato il 112. I militari, una volta arrivati, hanno trovato il 40enne in evidente stato di ubriachezza e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, mentre la donna è stata trasportata all'ospedale di Melzo e dimessa con 10 giorni di prognosi per un politrauma. La donna ha riferito di aver subito, nel corso degli anni, diversi episodi di violenza fisica e verbale da parte dell'uomo.