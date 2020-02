Monza, incidente sulla A4 al bivio con la tangenziale Est: 4 feriti

Un ragazzo di 30 anni è stato trasportato in arresto cardiaco, con l'elisoccorso, all'ospedale San Gerardo di Monza in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio, poco dopo le 15, sull'autostrada A4 in direzione di Venezia. Lo scontro tra due auto è avvenuto tra la barriera di Milano-Est e l'intersezione con la Tangenziale est. Oltre al 30enne, altre tre persone, due donne e un uomo, sono rimaste ferite, ma non si troverebbero in pericolo di vita.

Code sulla Milano-Brescia

Sulla Milano-Brescia si sono formati svariati chilometri di coda, così come in direzione di Torino, a causa della carreggiata opposta impegnata per i soccorsi.