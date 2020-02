Milano, furto in zona Montenapoleone: rubata pelliccia da 15mila euro

Furto nel Quadrilatero della moda a Milano. Una pelliccia e un gilet firmato Prada sono stati sottratti da un’automobile posteggiata nel parcheggio dell'hotel Four Seasons. E’ successo ieri intorno alle 13 in via del Gesù, in zona Montenapoleone. Vittima del colpo una coppia di turisti, un uomo danese e una donna americana, entrambi di 44 anni. I due hanno denunciato il furto avvenuto a bordo della propria auto, una Land Rover di grossa cilindrata e con targa spagnola. Il valore della refurtiva è stato stimato in circa 15mila euro per la pelliccia, mentre il gilet varrebbe 500 euro.