Milano, accoltella un giovane dopo una lite al bar: arrestato 55enne

Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri di Bresso con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato alla schiena un ragazzo di 26 anni all'interno di un bar, ieri, a Bresso, comune di 26mila abitanti in provincia di Milano. Stando a quanto ricostruito dagli agenti, tra l'uomo, un cuoco con precedenti per droga, e il giovane, a sua volta pregiudicato per stupefacenti, sarebbe scattata una feroce discussione per motivi ancora da accertare. Il ferito, che si è poi presentato spontaneamente all'ospedale Niguarda, è stato ricoverato con ferite alla schiena che hanno raggiunto fegato e un rene e attualmente si trova in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Contuso anche un 48enne, colpito a calci e pugni mentre tentava di sedare la rissa.

La ricostruzione della vicenda

I due avventori hanno iniziato a discutere e le parole sono diventate sempre più dure, al punto che il cuoco si è recato al proprio vicino appartamento ed è tornato con una valigetta contenente tre coltelli di grosse dimensioni. Il 26enne, per nulla intimorito, lo ha affrontato all'esterno del bar e la lite è proseguita. Il cuoco ha sferrato un fendente alla schiena del rivale, che nella concitazione ha preso a pugni un altro cliente, intervenuto per separarli. Al termine della rissa, l'aggressore ha riposto il coltello insanguinato nella custodia e si è recato a casa, salvo poi tornare al bar, dove è stato arrestato dai carabinieri.