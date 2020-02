Mostre a Milano: cosa fare nel weekend del 15-16 febbraio

Per i suoi 90 anni, Milano rende omaggio al fotografo Gianni Berengo Gardin con la mostra 'Come in uno specchio' che inaugura allo Spazio Forma Meravigli. Per i più piccoli invece la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli organizza una giornata di gioco e creatività insieme ad autori, illustratori e artisti.

Mostre ed eventi che inaugurano a Milano questa settimana

Gianni Berengo Gardin allo Spazio Forma

Inaugura allo Spazio Forma Meravigli una mostra dedicata al fotografo Gianni Berengo Gardin, che compie 90 anni. Il percorso espositivo, dal titolo 'Come in uno specchio', affianca alle foto più celebri di Berengo Gardin i testi di 24 autori tra cui Mimmo Paladino, Carlo Verdone, Marco Bellocchio, Alina Marrazzi. Fino al 5 aprile. Orari: da mer – dom 11.00 – 20.00.

Mostre ed eventi in corso a Milano a febbraio 2020

La collezione Thannhauser dal Guggenheim a Palazzo Reale

La mostra ‘Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso’ raccoglie cinquanta tele dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e delle avanguardie dei primi del Novecento provenienti dal Guggenheim Museum di New York. Esposte opere di Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas,Paul Gauguin, Edouard Manet, Claude Monet, Vincent van Gogh e un nucleo importante di opere di Pablo Picasso. Fino al 1° marzo. Orari: Orari: lun 14:30 - 19:30, mar-mer-ven-dom: 09:30 - 19:30, gio: 09:30 - 22:30, sab: 09:30 - 22:30

Filippo de Pisis al Museo del Novecento

Il Museo del Novecento dedica a Filippo de Pisis un’ampia retrospettiva con oltre 90 dipinti dell’artista nato a Ferrara. La mostra, fino al 1° marzo, si sviluppa lungo un percorso cronologico che va dagli esordi del 1916, vicini alla pittura metafisica di de Chirico, fino al periodo dei ricoveri nella clinica psichiatrica di Villa Fiorita all’inizio degli anni Cinquanta. Orari: lunedì 14.30-19.30, mar, mer, ven, dom 9.30-19.30, gio e sab 9.30-22.30

Nikola Tesla allo Spazio Ventura

Allo Spazio Ventura XV di Lambrate sbarca una mostra interattiva dedicata a Nikola Tesla, scienziato visionario morto in povertà le cui invenzioni e documentazione sono state riconosciute dall’Unesco nel 2003 come patrimonio universale ed eredità destinata all’umanità. Obiettivo della mostra, fino al 22 marzo, è raccontare l’esistenza tormentata di Tesla, ma anche far conoscere le macchine interattive ispirate ai suoi progetti, molti dei documenti e reperti che portano il suo nome. Orari: mar - ven 1 -19, sab e dom 9.30-20.30

Mostre da non perdere nel resto della Lombardia

Salvador Dalì alla Villa Reale di Monza

Termina il 7 dicembre 2021 la retrospettiva, allestita nel Belvedere dell’affascinante Villa Reale, dedicata a Salvador Dalì. Esposte oltre 270 opere, che affrontano in chiave surrealista religione, letteratura italiana e internazionale, poesie, amore e filosofia.

Orari: martedì - domenica 10-19

Eventi per bambini

L’isolachenonc’è alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

L’isolachenonc’è propone sabato 15 febbraio una giornata di gioco e scoperta per bambine e bambini dagli 0 agli 11 anni, con autori, illustratori e artisti che mettono in scena storie fantastiche. Dalle 11 alle 18, programma completo e biglietti disponibili sul sito.