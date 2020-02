Nuove contestazioni sono state depositate dal pm Lorena Ghibaudo a carico di Felice Maniero, ex boss della mala del Brenta (CHI E') a processo per maltrattamenti in famiglia. Maniero è stato arrestato ad ottobre scorso dopo la denuncia della compagna. Secondo l’accusa, l'uomo attraverso il figlio avrebbe fatto pervenire minacce alla sorella della vittima, affinché lei ritrattasse le accuse. Contestato anche il reato di minacce nei confronti della figlia che non voleva più andare in carcere a trovare il padre.

Il processo

L’udienza si è aperta questa mattina a Brescia. Maniero non era presente in aula perché non è stato autorizzato il suo trasferimento dal carcere di Voghera e ha presenziato collegato con il tribunale in videoconferenza. Il processo è stato aggiornato al 31 marzo e il giudice Roberto Spanò, alla luce delle nuove contestazioni, ha disposto il divieto di colloqui con i familiari.