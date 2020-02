Coronavirus, Gallera: “Negativi i 100 test fatti in Lombardia”

"Cento casi analizzati in Lombardia, fino ad oggi tutti negativi. Abbiamo attivato insieme alle Ats le verifiche per gli studenti rientrati dalla Cina, in stretta collaborazione con gli istituti scolastici e le stesse famiglie", ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a margine della visita alla comunità cinese brianzola, al Centro Ingrosso Cina di Agrate Brianza e in alcune aziende di Concorezzo. (LIVE - LO SPECIALE) Coronavirus, Wuhan: Niccolò può rientrare in Italia. LIVE LIVE