Milano, cocaina in auto del capo dei vigili: esposto contro ex collega

L.M., la comandante della polizia locale di Corbetta (in provincia di Milano) indagata per detenzione di droga per 3 grammi di cocaina trovati sotto il sedile della propria auto lo scorso 3 gennaio, ha presentato un esposto alla procura della Repubblica di Milano contro un ex vigile urbano del Comune (licenziato per presunte inadeguatezze professionali), ipotizzando che quest’ultimo abbia ordito un complotto contro di lei, facendo in modo che nella vettura ci fosse la droga.

Denunciati i carabinieri di Bollate

La comandante ha inoltre denunciato per falso ideologico i carabinieri di Bollate (nel Milanese), che hanno redatto il verbale a suo carico. La donna, a quanto emerso, ha affermato che i militari non erano gli stessi che la perquisirono in seguito a una telefonata di segnalazione al 112.

L’ipotesi della comandante

L'ufficiale sostiene che alla base del gesto dell'ex collega, che l'avrebbe minacciata pubblicamente, vi sia stato il preciso intento di vendicarsi. La comandante ha anche effettuato volontariamente un test del capello, risultato poi negativo, per dimostrare che non assume cocaina.