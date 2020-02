Bergamo, fa arrestare il marito espulso dall’Italia per maltrattamenti

Una donna ha fatto arrestare il marito tunisino che, espulso dall’Italia per maltrattamenti in famiglia, era tornato a vivere con la donna a Bergamo. L’uomo, 36 anni, l’anno scorso era stato allontanato dal Paese e per cinque anni non sarebbe dovuto rientrare in Italia. A dicembre però era tornato a vivere con la moglie, vittima dei maltrattamenti, e le due figlie.

L'arresto

La donna ha segnalato ai carabinieri che il marito, irregolare sul territorio nazionale, si trovava in casa con lei e le figlie. Quando i carabinieri si sono presentati nell'appartamento, il tunisino li ha spintonati ed è scappato. A quel punto la moglie ha chiamato al telefono il marito, dicendogli che poteva tornare perché i militari se n’erano andati, quando invece erano ancora in casa. Rientrato nell’appartamento, l’uomo è stato arrestato.