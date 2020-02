Toscolano Maderno, botte e minacce a moglie e figlio: arrestato 58enne

Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia, con l'accusa di aver maltrattato la moglie e minacciato il figlio. La scorsa settimana era stata la donna a denunciare gli episodi di violenza subiti dal marito, spesso ubriaco: ripetuti insulti, maltrattamenti e minacce. A quanto si apprende, in un caso l'uomo ha inseguito in strada con un coltello la moglie e minacciato il figlio che, vedendolo ubriaco, gli aveva negato le chiavi dell'auto. Il 58enne, di origini cingalesi, nel 2017 era già stato condannato per maltrattamenti in casa.