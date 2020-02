Milano, manifesti 'in onore di Soleimani' in via Melchiorre Gioia

Una serie di manifesti che inneggiano al generale iraniano Qassem Soleimani (CHI ERA), ucciso il 3 gennaio scorso in un raid missilistico statunitense, è comparsa in via Melchiorre Gioia a Milano. I manifesti recano il logo del 'Fronte Europeo per la Syria', un’organizzazione che “sostiene le ragioni del presidente Assad”, si legge sul profilo Facebook. In alto a destra inoltre compare la scritta "Ma c'è un altro tipo di paradiso: il campo di battaglia, il campo di battaglia per la propria Patria".

I manifesti a Milano (ANSA)

Le parole degli attivisti

Sulla propria pagina Facebook gli attivisti spiegano che i manifesti sono stati affissi non solo a Milano, ma anche in altre città "da Torino a Palermo, da Bolzano a Napoli". L’iniziativa, spiegano gli attivisti in un post, mira ad "onorare la memoria di un uomo il cui impegno e la cui dedizione alla causa della libertà e della sovranità delle nazioni ha commosso ed ispirato milioni di uomini e donne libere nel mondo". L’uccisione di Assad viene definita un "ennesimo atto ingiustificabile di barbarie e prevaricazione".