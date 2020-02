Milano, turista di 20 anni investita e uccisa da un tram

Una turista, di nazionalità coreana e residente in Inghilterra, è stata travolta e uccisa da un tram la scorsa notte a Milano. L'incidente, secondo quanto riferito dalla polizia locale e dal 118, è avvenuto alle 23:30 in piazza Oberdan, in zona di Porta Venezia. La giovane, un turista di 20 anni, era in compagnia di tre amiche (due di 25 e una di 22 anni) che, illese, sono state portate - in stato di choc - all'ospedale assieme al conducente del mezzo.

Data ultima modifica 11 febbraio 2020 ore 08:17