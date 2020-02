Abbiategrasso, con patente scaduta provoca incidente: grave 60enne

Un 60enne è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto ieri sera sulla provinciale 494, nel comune di Abbiategrasso, in direzione Vigevano. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri, è stato proprio l’uomo, in possesso di una patente scaduta da due anni, a causare il sinistro, invadendo con la sua Smart la corsia opposta e andando a scontrarsi con una Seat Ibiza che stava sopraggiungendo, sulla quale viaggiavano padre e figlio di 32 e 7 anni.

L’uomo è in pericolo di vita

Ad avere la peggio nello scontro è stato proprio il conducente della Smart, ricoverato in codice rosso e in pericolo di vita presso l'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano). Le altre due persone coinvolte, invece, non sono gravi e si trovano in osservazione all'ospedale di Legnano (Milano).