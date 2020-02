Due feriti in diverse liti a Milano, uno è rimasto sfregiato

A Milano un giovane di 19 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dalla polizia per lesioni. Da quanto appreso, ha sfregiato con un coccio di bottiglia, nel corso di una lite in via Panfilo Castaldi in zona Porta Venezia, un egiziano di 18 anni.

Il secondo episodio

Poco distante, in via Lazzaro Palazzi, intorno alle sei di questa mattina, gli agenti sono intervenuti per soccorrere un eritreo di 43 anni colpito con un corpo contundente al volto da un egiziano di 48 anni. La vittima ha riportato una ferita dall'orecchio al collo e guarirà in 15 giorni. L'aggressore è stato denunciato per lesioni.