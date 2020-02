Dopo l’ennesimo litigio con la madre di 56 anni, l’ha costretta a uscire di casa per poi barricarsi all’interno del loro appartamento con il fratello 25enne. Ieri i carabinieri della Tenenza di Bollate, alle porte di Milano, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un uomo di 31 anni, pregiudicato, tossicodipendente e già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’intervento dei carabinieri

Una volta giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118, i militari dell’Arma hanno deciso di far evacuare tutto l’edificio e hanno interrotto momentaneamente la fornitura di gas per evitare che il 31enne, in evidente stato di ebbrezza, potesse fare gesti inconsulti. Dopodiché, hanno fatto irruzione nell’appartamento e hanno arrestato l’uomo, trasferito poi nel carcere di San Vittore a Milano.