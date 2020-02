Voghera, perseguita la ex e aggredisce i carabinieri: arrestato

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Voghera, in provincia di Pavia, per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e atti persecutori. Secondo quanto ricostruito, stava tentando di entrare in casa della sua ex convivente sferrando calci e pugni contro la porta dell'appartamento di un condominio dove la donna vive con i due figli di sei e quattro anni avuti con lui.

L'arresto

I carabinieri intervenuti sul posto hanno dovuto faticare non poco per riuscire a fermare l'uomo. Alla vista dei militari, infatti, il 33enne, in stato di alterazione psicofisica dovuta a un mix di farmaci e cocaina, ha reagito violentemente scagliandosi contro di loro. Alcuni carabinieri, rimasti contusi, sono stati medicati all'ospedale di Voghera mentre l'uomo è stato arrestato e trasportato al carcere di Pavia.