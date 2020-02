Pavia, 29enne rapinato e derubato del camion si libera da 4 banditi

Un autista di 29 anni, dopo essere stato minacciato da 4 banditi che gli hanno rubato il tir e lo hanno costretto a salire in automobile con loro, è riuscito a liberarsi dai malviventi lanciandosi fuori dalla vettura all’altezza del casello di Stradella (in provincia di Pavia), lungo la A21 Torino-Piacenza. Il movimentato episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri. Le forze dell’ordine, in queste ore, indagano sul caso per risalire all’identità dei rapinatori.

La vicenda

Poco prima della mezzanotte di ieri, il conducente 29enne si è fermato in un'area di sosta vicino a Castel San Giovanni (in provincia di Piacenza) per dormire. Uno dei 4 banditi (tutti col volto coperto) ha fatto irruzione nella cabina del tir e ha costretto il camionista a salire sull'auto dove si trovavano altri due complici. Il quarto membro della banda si è invece messo alla guida della macchina. Giunti all'altezza di Stradella, il giovane si è lanciato fuori dalla vettura ed è fuggito.