Milano, militari aggrediti in Stazione Centrale: arrestate 2 persone

Due militari dell'esercito sono stati aggrediti nella giornata di ieri, intorno alle 12.30, davanti alla Stazione Centrale di Milano, da due georgiani di 44 e 37 anni, irregolari e senza fissa dimora, che stavano picchiando un africano. I due soggetti sono poi stati arrestati per minacce, resistenza e violenza a pubblico ufficiale dai carabinieri, contattati dai soldati.

La vicenda

I militari, in servizio per l'operazione Strade Sicure, hanno visto una lite davanti a loro, nella quale due uomini stavano picchiando un senegalese. Intervenuti per farli desistere, i soldati sono stati spintonati. A quel punto, hanno chiamato i carabinieri. Portati in caserma, durante il foto-segnalamento, i soggetti hanno dato nuovamente in escandescenze.