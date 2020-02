Milano, trapper DrefGold condannato a 8 mesi per detenzione di droga

Il trapper DrefGold, nome d'arte di Elia Specolizzi, è stato condannato a 8 mesi per detenzione di droga con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziale. A deciderlo è stata la nona sezione penale del tribunale di Milano. Il ragazzo, classe 1997, era stato arrestato il 23 agosto scorso nel capoluogo lombardo dopo che nella sua casa la polizia aveva trovato più di 100 grammi di marijuana e hashish, oltre a 12mila euro in contanti.

La vicenda

Il pm aveva chiesto la condanna a un anno, ma il giudice ha deciso per una pena inferiore e ha disposto anche la restituzione dei 12mila euro sequestrati al cantante, oltre alla trasmissione degli atti in procura sulle testimonianze rese da due amici di Drefgold. "Fumo canne tutti i giorni, ma da solo, non le darei mai a qualcuno, anche se me le chiedessero", aveva dichiarato il 22enne difendendosi nel processo. Dichiarazioni simili a quelle già rese nell'interrogatorio dopo l'arresto, in cui aveva sostenuto: "Sono un consumatore conclamato di cannabis in quantità massicce". La difesa, inoltre, aveva spiegato che il ragazzo "non ha bisogno di spacciare", perché guadagna già "decine di migliaia di euro all'anno" con la sua attività di cantante. A suo carico il giudice aveva disposto l'obbligo di firma.

Le parole dell'avvocato

"È una sentenza che appare assolutamente contraddittoria - ha spiegato il suo legale, l'avvocato Niccolò Vecchioni, che ha preannunciato ricorso in appello -, perché ridimensiona l'accusa originaria, esclude il reato di spaccio, tanto che restituisce il denaro provento del presunto spaccio, ma condanna per cessione gratuita che, però, non è stata dimostrata".