Attimi di paura oggi pomeriggio in via Cornelio Tacito, a Milano. Intorno alle 15:30, il forte vento che da ore sta soffiando sulla città ha sradicato una albero, che cadendo ha colpito una passante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la donna, di 45 anni, trasportata poi dal personale del 118 all’ospedale San Raffaele con diversi traumi, ma non è in pericolo di vita.

Diversi interventi dei vigili del fuoco

Lungo tutta la giornata, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in città per alberi caduti, tegole e cornicioni pericolanti, che hanno portato alla chiusura di alcuni tratti stradali.