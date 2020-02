Incidente sul lavoro, padre investe figlio: morto 20enne nel Lodigiano

Un operaio di 20 anni è morto ieri sera dopo essere stato travolto da un tir guidato da suo padre che stava effettuando una manovra. L'incidente è avvenuto in un'azienda di logistica in via Orecchia a Tavazzano con Villavesco. Il ragazzo, di nazionalità indiana, era residente in provincia di Sondrio. Immediato l'allarme lanciato al 118, sul posto sono arrivati i sanitari, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i tecnici dell'Ats e i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire se a causare l'incidente sia stato un malfunzionamento del tir.